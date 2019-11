Mann bedrohte in Wien Ex-Freundinnen – Festnahme

Ein 52-Jähriger soll in Wien zwei seiner Ex-Freundinnen über einen längeren Zeitraum attackiert haben. Nun wurde der Mann festgenommen.

Der 52-Jährige wurde am Samstag um 14.00 Uhr in der Wiener Donaustadt festgenommen, berichtet die Polizei.Zwei seiner Ex-Lebensgefährtinnen werfen dem Österreicher mehrerer Gewaltdelikte, unter anderem gefährliche Drohung und "fortgesetzte Gewaltausübung", vor.Laut Aussage der Frauen sollen diese über "einen längeren Zeitraum" stattgefunden haben. Betretungsverbote wurden ausgesprochen, der 52-Jährige befindet sich in Haft.