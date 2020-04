Mann bei Brunnenarbeiten verschüttet: 52-Jähriger tot

Tragödie in Scheibbs: Erdreich brach von einer Seitenwand herunter und begrub einen 52-Jährigen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Tödlicher Arbeitsunfall am Samstag in Scheibbs: Ein 29-jähriger Mann aus dem Bezirk Scheibbs führte mittels eines Baggers Brunnenbauarbeiten im Gemeindegebiet von Scheibbs durch.Nachdem er gegen 15 Uhr die Grabungsarbeiten an einem Hang eingestellt hatte, betrat ein 52-jähriger Mann aus dem Bezirk Scheibbs ebenerdig die Grube, um Nachschau zu halten. Dabei brach Erdreich von einer Seitenwand herunter und begrub den 52-Jährigen bis zum Bauch.Der 29-Jährige befreite mit einem weiteren Zeugen den Verschütteten aus dem Erdreich, die beiden verständigten die Rettungskräfte und leisteten Erste Hilfe. Der 52-Jährige erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.