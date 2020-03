Mann bei Wohnungsbrand in Wien gestorben

Bei einem Wohnungsbrand in Hernals ist am Donnerstag ein Mann ums Leben gekommen. Für den Bewohner kam jede Hilfe zu spät.

Wie "ORF Wien" berichtet, ereignete sich der Brand am Vormittag in einem Wohnhaus in der Promenadegasse im 17. Bezirk. Nachbarn hatten einen Brandgeruch bemerkt und sofort die Rettungskräfte verständigt.Die Berufsfeuerwehr Wien rückte aus und brach die Wohnung auf. Die Flammen waren zu diesem Zeitpunkt bereits erloschen, heißt es in dem Bericht.Die Einsatzkräfte konnten das Leben des Mannes aber nicht mehr retten und nur noch dessen Tod feststellen. Es wurden noch Kontrollen durchgeführt, damit sich nichts mehr entzünden konnte.Die genaue Brandursache ist noch völlig unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Nachbarn des Brandopfers wurden nicht verletzt.