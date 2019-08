Vor 20 ' Mann bekam verlorenes Börserl von Findern zurück

Ilse P. mit der gefundenen Brieftasche Bild: Kein Anbieter/privat

Zufällig fanden Michael B. und Ilse P. eine prall gefüllte Geldbörse. Diese zurückzubringen, war für die beiden eine riesige Freude.

Dass Menschen helfen große Freude bereiten kann, beweist eine Geschichte, die sich am Wochenende in Großrußbach (Bez. Korneuburg) zugetragen hat: Am Sonntag waren Michael B. und Ilse P. mit dem Auto unterwegs, als sie eine Geldbörse mitten auf der Straße entdeckten.



Die beiden hielten an und entdeckten zu ihrer Verwunderung eine prall gefüllte Geldbörse mit Führerschein, Kreditkarten, Personalausweis, eCard, Bargeld und anderen wichtigen Dokumenten, deren Verlust richtig weh tut.



Sofort zur Polizei



"Ma, 'der arme Hund', der wird sein Geldbörserl sicher verzweifelt suchen", dachten sich die beiden und brachten die Brieftasche, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, sich selbst zu bereichern, zur Polizei nach Ernstbrunn. Die Polizisten zögerten nicht und nahmen sich der Sache sofort an. Sie eruierten die Adresse des Besitzers und fuhren noch am selben Tag zu ihm nach Hause.



Christian S. hatte seine Geldbörse freilich tatsächlich schon fast hoffnungslos gesucht. "Das ist so ein fürchterliches Gefühl, wenn man sein Geldbörserl mit allem drum und dran verliert, das kann man gar nicht beschreiben", so der 55-Jährige. Umso größer war die Erleichterung, die gesamte Brieftasche in einem wieder zurückzubekommen.



Er hatte sie auf's Autodach gelegt und dann vergessen, sodass sie mitten auf der Straße herunterfiel. Der 55-Jährige bedankte sich mehrmals bei der Polizei und rief auch sofort bei den beiden ehrlichen Findern an. "Auch wir beide freuen uns und sind froh, dass alles ein gutes Ende nahm. Dickes Danke auch an die echt ultranette Polizei von uns allen! Nichts macht reicher, als Glück zu teilen", so der Finder Michael B. (min)