Kölner bleibt in 10 Meter tiefem Kanalrohr stecken

Gulli-Alarm! Eine Spezialeinheit der Feuerwehr musste ausrücken, um den Mann aus dem 10 Meter tiefen und nur 40 cm breiten Abwasserkanal zu befreien.

Wie kam der Mann in das Rohr?

Beklemmungen im wahrsten Sinn des Wortes hat ein Mann aus Köln-Porz (Nordrhein-Westfalen) am Mittwoch erlebt. Die Feuerwehr musste ausrücken, um den Mann aus einem 10 Meter tiefen und nur 40 cm breiten Abwasserkanal zu befreien.Wie der junge Mann überhaupt in den Kanal einsteigen und eingeklemmt werden konnte, ist aktuell Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Die Feuerwehr musste zumindest gleich mehrere speziell ausgebildete Einsatzkräfte anfordern, um ihn aus dem Abwasserkanal, der sich rund fünf Meter unter der Erde befindet, zu befreien.Ein Mitarbeiter der Feuerwache Porz "kroch" dazu ebenfalls, an den Füßen von Kollegen gesichert, in das extrem enge Rohr um dem Eingeklemmten eine Bandschlinge um die Füße zu legen. Mittels einer elektrischen Seilwinde wurden beide aus dem Abwasserkanal zurückgezogen. Der Mann wurde verletzt aber wohlauf in ein Krankenhaus transportiert.