Mann droht Paketzusteller in Wien mit dem Messer

Am Donnerstag bedrohte ein 24-Jähriger einen Paketzusteller mit dem Messer. Der Grund für die Auseinandersetzung ist nicht bekannt.

Gefährliche Drohung in Wien-Favoriten. Am Donnerstagmittag stellte ein 44-Jähriger ein Paket in eine Wohnung im zehnten Bezirk zu. Aus bisher unbekannter Ursache geriet der Adressat mit dem Zusteller in Streit.Im Zuge dessen zog der 24-Jährige ein Messer und bedrohte den Boten. Dieser ergriff die Flucht, doch der Verdächtige nahm die Verfolgung auf. Erst ein Zeuge konnte den aufgebrachten Mann anhalten und ihm das Messer abnehmen.Alarmierte Beamte der Inspektion Favoritenstraße nahmen den 24-Jährigen kurze Zeit später fest und erstatteten Anzeige wegen gefährlicher Drohung.