Mann drohte Hundehalter und Polizei mit Holzprügel

Mit diesem Ast als Prügel in der Hand drohte der Pole den Hundebesitzern. Bild: LPD Wien

Am Freitagmittag ging der Notruf bei der Wiener Polizei ein: Ein Mann bedrohe zwei Hundehalter mit einem Ast und hindere sie am Verlassen einer Hundezone in Favoriten.