Mann ertrinkt, weil er seinen Hund retten wollte

Ein 49-jähriger Schweizer ist am Samstagabend, beim Versuch seinen Hund zu retten, im Genfersee bei Morges ertrunken.

Rettungskräfte suchten am Samstagabend in Morges (Schweiz / Kanton Waadt) nach einem vermissten Mann. Auch ein Boot und ein Helikopter kamen zum Einsatz. "Wir hörten, dass jemand ins Wasser gefallen ist. Der Helikopter überflog das Gebiet mehrmals und flog etwas später davon. Sie mussten ihn gefunden haben", sagt ein Augenzeuge.Die Kantonspolizei Waadt bestätigt in einer Medienmitteilung, dass der 49-jährige Schweizer seinen Hund retten wollte und dabei ertrank. Erschöpft habe der Mann einmal um Hilfe gerufen und sei dann unter Wasser verschwunden. Die Polizei erfuhr gegen 20:15 Uhr, dass der Mann vermisst wird. Sein Leichnam konnte gegen 21:25 Uhr rund 50 Meter von der Küste entfernt geborgen werden. Der Hund hat überlebt. Der Opfer stammt aus der Region.