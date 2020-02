Mann erwischt Ehefrau mit Fremden in Auto, zuckt aus

Als er seine Frau mit einem anderen Mann im Auto sah, drehte ein Autofahrer in Tirol sofort um und nahm die Verfolgung auf. Nach einer Kollision flogen die Fäuste.

Gemeinsam mit seinem Sohn (26) war ein 46-jähriger Österreicher gegen 9.30 Uhr mit seinem Auto von Wörgl in Richtung Kitzbühel unterwegs.In Westendorf kam ihnen dann die 45-jährige Ehefrau mit einem Pkw entgegen. Da in dem Auto ein anderer Mann auf der Beifahrerseite saß, drehte der Mann mit seinem Sohn um und fuhr ihr mit riskanter Fahrweise nach.Kurze Zeit später überholte der 46-Jährige dann in Hopfgarten seine Frau und es kam zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.Dabei wurde das Auto der 45-jährigen Frau über das Straßenbankett auf die daneben verlaufende Gegenfahrbahn geschleudert, berichtet die Polizei.Anschließend sprang ihr Mann aus seinem Fahrzeug, marschierte zum 31-jährigen Beifahrer seiner Ehefrau, zerrte diesen aus dem Auto und schlug ihm mehrmals mit der Faust ins Gesicht.Der Sohn zerrte zur gleichen Zeit seine Mutter mit massiver Körperkraft aus dem Auto. Bei dem Vorfall wurden sowohl die Frau als auch ihr Beifahrer verletzt.Der 31-Jährige musste anschließend mit dem Hubschrauber Klinik Innsbruck, die 45-jährige mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein gebracht werden.Der 46-jährige Beschuldigte ist zur Tat geständig und wurde auf freiem Fuß angezeigt.