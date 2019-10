Mann fragt 24-Jährige nach Uhrzeit, begrapscht sie

Eine Grazerin wurde am Montagabend auf dem Heimweg von einem unbekannten Mann belästigt und unsittlich berührt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 24-Jährige aus Graz ging gegen 20.30 Uhr gerade entlang des Murradweges im Bezirk Gösting. Dabei wurde sie laut Aussage von einem Mann verfolgt.Der Unbekannte fragte die junge Frau vorerst in gebrochenem Deutsch nach der Uhrzeit. Nachdem sie ihm dies beantwortete, ging sie weiter und ignorierte ihn. Als sie kurz darauf einen Verwandten traf, ließ der Unbekannte vorerst von ihr ab.Als die 24-Jährige kurz darauf ihren Fußweg fortsetzte, suchte sie der Unbekannte neuerlich auf, wobei er plötzlich aus dem "Nichts" erschien und die Grazerin überraschend von hinten mit der Hand am Gesäß berührte.Dabei stolperte die junge Frau aus Schreck über ihre eigenen Beine und kam zu Sturz. Anschließend schrie sie den Mann lautstark an und gestikulierte wild mit den Armen.Ein Autofahrer bemerkte die 24-Jährige, blieb stehen und eilte ihr zu Hilfe. Die junge Frau ging danach sofort nach Hause. Erst am Donnerstag erstattete sie Anzeige bei der Polizei.Der Täter ist circa 15 bis 20 Jahre alt und etwa 165 bis 175 cm groß. Er hatte dunkle kurze Haare, eine dünne Statur, sprach in gebrochenem Deutsch und könnte laut Polizei türkischer Herkunft sein.Die Polizei sucht nach dem bislang unbekannten Pkw-Lenker, der zu Hilfe kam, sowie nach sachdienlichen Hinweisen zum Tatverdächtigen.Hinweise sind unter 059133/6594 an die Polizeiinspektion Graz-Wienerstraße erbeten.