31-Jähriger fuhr Ex-Frau absichtlich mit Auto an

Ein 31-jähriger Wiener Neustädter soll am Donnerstag versucht haben, seine Ex-Ehefrau zu töten. Danach baute er einen Unfall. Die Frau ist schwer verletzt im Spital.

Hier erhalten Gewaltbetroffene Hilfe



Bist du oder jemand aus deinem Umfeld von Gewalt betroffen? Dann lass dich beraten und hol dir Hilfe.



- Frauen-Helpline: 0800/222 555

- Rat auf Draht - Hilfe für Kinder & Jugendliche: 147

- Männerberatung Wien: 01/603 28 28



Im Fall von akuter Gewalt unbedingt die Polizei alarmieren: Tel. 133

Dramatische Szenen spielten sich am Donnerstag im Industrieviertel ab: Wie berichtet soll ein 31-Jähriger in Felixdorf versucht haben, seine Ex-Gattin (30) mit dem Auto zu überfahren.Der Wiener Neustädter passte die 30-Jährige nach der Arbeit ab, gab mit seinem schwarzen BMW Gas, erfasste die Frau und brauste davon. Allerdings kam dem 31-Jährigen ein Baum in die Quere, der Österreicher mit Migrationshintergrund donnerte mit seinem Fahrzeug gegen den grünen Riesen.Das hinderte ihn aber nicht an einer vorläufigen Flucht. Er ließ das fahruntaugliche Wrack einfach zurück, hüpfte ins Auto seiner Ex und flüchtete. Wie berichtet konnte er wenig später in Leobersdorf (Baden) festgenommen werden.Der Mann zeigte sich gegenüber der Polizei nicht geständig, die Ermittlungen laufen. Morgen, Freitag, wird über eine Untersuchungshaft entschieden. Das Opfer liegt indes schwer verletzt im Spital.Für den 31-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.