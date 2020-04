Mann fuhr mit Quad zum Spazieren: 600 Euro Strafe

Die nächste Hammer-Strafe nach dem Corona-Gesetz: Ein Wiener fuhr mit seinem Quad zur Dopplerhütte, um spazieren zu gehen. Dafür soll er nun 600 Euro bezahlen.

Seit den Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus hagelt es täglich neue Anzeigen. Wer sich an die Regeln nicht hält, muss mitunter Hunderte Euro blechen.Ein Wiener muss nun 600 Euro bezahlen, weil er in den Wald fahren wollte um spazieren zu gehen. Er setzte sich also auf sein Quad und fuhr die bei Bikern bekannte Dopplerhütte an. Am Parkplatz wurde er dann von der Polizei aufgehalten und angezeigt. Der Grund: Das Betreten öffentlicher Orte ist nach dem Covid-19-Gesetz verboten.Top-Anwalt Nikolaus Rast hat sich der Causa angenommen und findet die Strafe völlig überzogen. "Es ist unfassbar. Mein Mandant wollte nur spazieren gehen und die Regierung sagt: Wer spazieren will, soll nicht mit den Öffis hinfahren, sondern mit dem Fahrzeug. Das hat er gemacht und wird nun bestraft. Bei allem Verständnis für die Corona-Probleme, aber dagegen werden wir einschreiten", so Rast im-Gespräch.