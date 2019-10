Mann grub im Garten: Garage stürzte ein

56-Jährige grub - es kam zum Einsturz der Garage Bild: iStock (Symbol)

Ups! Ein 56-Jähriger wollte in Gmünd eine Garage errichten, grub an der Grundstücksgrenze. In der Folge stürzte die Garage des Nachbarn ein, begrub auch dessen Auto.