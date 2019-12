Mann hält Freundin (15) in Wohnung fest: Festnahme

Ein 25-jähriger Mann soll am Freitag in Baden seine 15-jährige Freundin in der Wohnung festgehalten haben. Sie verständigte die Polizei. Der Mann wurde festgenommen.

Eine Rumänin wurde am Freitag offenbar in einer Wohnung in Baden von ihrem 25-jährigen Freund festgehalten.Der 15-Jährigen gelang es, die Polizei zu verständigen.Die Beamten fanden die junge Frau leicht verletzt in der Wohnung vor. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Gegen den 25-jährigen Wiener wird wegen Freiheitsentziehung ermittelt.Die Hintergründe sind derzeit laut Polizei noch unklar. Die 15-Jährige, die eigentlich mit ihrer Familie in Wien-Favoriten lebt, war vor einigen Wochen von Zuhause ausgerissen. Ihre Eltern hatten deshalb Anzeige erstattet.Das Mädchen dürfte zunächst in der Wohnung des 25-Jährigen untergekommen sein. Was genau am Freitag in Baden passiert ist, wird derzeit ermittelt. Gegen 11.30 Uhr rief die 15-Jährige den Polizeinotruf. Sie hatte Hämatome, als die Beamten in der Wohnung eintrafen. Die Eltern der Rumänin wurden informiert, dass ihre Tochter gefunden wurde.