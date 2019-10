Mann hängt kopfüber an 80-Meter-Rauchfang – tot

Stundenlang hing ein Mann in 80 Metern Höhe von einem Rauchfang. Er überlebte die missliche Lage nicht.

Ein über viele Stunden kopfüber an der Spitze eines über 80 Meter hohen Schornsteins hängender Man ist tot. Das bestätigte die örtliche Polizei am frühen Montagabend im nordenglischen Carlisle. Der Mann hatte sein Bein offenbar im Kamin eingeklemmt und konnte sich aus eigener Kraft nicht aus seiner misslichen Lage befreien.Anwohner hatten Medienberichten zufolge in der Nacht Schreie und Jammern aus großer Höhe gehört. Die Feuerwehr versuchte viele Stunden lang, den Mann zu retten und ihn heil auf den Boden zu bringen. Wie "The Guardian" berichtet, hatten die Retter anfänglich mit einem Helikopter versucht, den Mann zu befreien.Der Einsatz musste aber wenig später abgebrochen werden, da das Risiko zu groß sei, dass sich der Mann durch Windstöße nicht mehr halten könne. Später versuchten die Retter ein Erntegerät zu finden, um an den Hilflosen heranzukommen.Es war nach Angaben der Einsatzkräfte unklar, wie und warum der Mann auf die Spitze des Kamins kletterte. Die Strassen in der Umgebung des Schornsteins, der einst zu einer Baumwollfabrik gehörte, wurden gesperrt. Der Bau wurde 1836 errichtet und zählte damals zu den höchsten Kaminen der Welt.