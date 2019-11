Mann im Baumarkt von Rigipsplatten erschlagen

Tragödie in Köln: Ein 69-jähriger Pensionist wurde in einem Baumarkt in der Materialausgabe von umstürzenden Rigipsplatten erschlagen.

Platten kippten um

Polizei ermittelt

In einem Baumarkt in der deutschen Stadt Köln kam es am Montag zu einem tödlichen Unfall. Ein 69-jähriger Mann wollte seinen Einkauf bei der Warenausgabe abholen. Dabei wurde er von von umstürzenden Rigipsplatten getroffen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.Der Unfall ereignete sich gegen 8.20 Uhr. Der Mann kam mit einigen Begleitern in die Materialausgabe. Gemeinsam mit den Helfern wollte der Pensionist die Rigipsplatten in ein Fahrzeug laden.Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, kippten einige aufeinander gestapelte Platten um und stürzten genau auf den Kunden. Der 69-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und wurde von der Last den Baumaterials getroffen.Ein Notarzt versuchte den Mann wiederzubeleben – leider ohne Erfolg. Das Bauhaus gab am Nachmittag eine Stellungnahme heraus: "Wir sind zutiefst schockiert und betroffen, dass durch den unfassbaren Unfall in Köln-Kalk ein Mensch zu Tode gekommen ist. Die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung und die Mitarbeitenden von Bauhaus sprechen den Angehörigen des Verunglückten ihr tiefstes Mitgefühl aus."Die Kriminalpolizei untersuchte den Unfallort, auch ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. Er soll die Sicherheitsvorkehrungen in der Ausgabe überprüfen.Der Baumarkt hatte am Montag weiterhin geöffnet. Nur der Bereich, in dem der Unfall passierte, wurde gesperrt. Einige Angestellten schienen jedoch sehr betroffen. Es folgte eine Mitarbeiter-Besprechung.