Mann in Steiermark tot in Bachbett aufgefunden

Der Arbeiter einer Baufirma fand am Montagvormittag einen 61-jährigen Mann leblos im Bachbett des Veitscherbaches bei Traboch in der Steiermark. Der Bauarbeiter verständigte sofort die Einsatzkräfte. Diese konnten jedoch nur mehr den Tod des 61-Jährigen feststellen.Eine kriminalpolizeiliche Leichenbeschau brachte keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder ein Gewaltdelikt. Die genaue Todesursache konnte jedoch nicht eindeutig festgestellt werden.Bisherigen Erkenntnissen zufolge dürfte der Mann einen Tag zuvor das letzte Mal in einem nahegelegenen Lokal gesehen worden sein. Eine von der Staatsanwaltschaft Leoben angeordnete Obduktion soll nun die genaue Todesursache klären.