Mann klettert auf Gleise, wird von U-Bahn gestreift

Ein Mann ist am Mittwoch in einer U-Bahn-Station in Floridsdorf auf die Gleise geklettert, weil ihm etwas hinuntergefallen war. Dabei wurde der 39-Jährige von einer Garnitur gestreift und verletzt.

Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 9.45 Uhr in der U1-Station Großfeldsiedlung im 21. Wiener Gemeindebezirk. Dem 39-Jährigen war offenbar ein Gegenstand auf die Gleise gefallen. Um ihn zu holen, kletterte er dann vom Bahnsteig auf die Gleise.Der Fahrer einer einfahrenden U-Bahn reagierte sofort und leitete eine Notbremsung ein. Dennoch streifte die Garnitur den Mann an einem Bein und verletzte ihn. "Es war sehr knapp", so Christoph Heshmatpour, Sprecher der Wiener Linien, gegenüber dem "ORF". Zudem warnte er davor, eine solche Aktion nachzumachen."Egal was auf die U-Bahn-Gleise fällt, bitte ja nicht selbst reinklettern. Dort befindet sich eine starke Stromleitung, außerdem fährt alle paar Minuten ein Zug ein", sagte Heshmatpour zum "ORF".Laut Polizei soll der 39-Jährige bei dem Vorfall stark durch Alkohol oder Suchtmittel beeinträchtigt gewesen sein. Was der Mann genau verloren hat, ist nicht bekannt.Sollte ein Gegenstand, wie etwa ein Smartphone, auf die Gleise fallen, solle man die Stationsaufsicht verständigen, die Notsprecheinrichtung am Bahnsteig nutzten oder die Kundenhotline anrufen.Der 39-Jährige hatte großes Glück, er wurde am Oberschenkel verletzt und von den Einsatzkräften versorgt.