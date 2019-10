Der Bahnverkehr stand eine Stunde still.

Rätsel gab am Samstag ein Rettungseinsatz in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) auf: Ein Mann lag verletzt auf den Gleisen der Südbahn.

"Person unter Zug eingeklemmt" lautete am Samstagnachmittag die Alarmierung für die Einsatzkräfte. Zwei Feuerwehren, Rotes Kreuz und Polizei rückten zur Südbahn im Ternitzer Stadtzentrum aus, fanden einen verletzten Mann auf den Gleisen liegend vor. Er war aber nicht unter einem Zug eingeklemmt.Was genau passiert war, wird nun von der Polizei ermittelt. Der Patient wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert.Die Südbahnstrecke war während des Einsatzes in beiden Richtungen gesperrt. Auch die Franz-Samwaldstraße war bis zum Abrücken der Einsatzkräfte nur einseitig befahrbar und der Verkehr musste immer wieder wechselweise angehalten werden. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde.