Mann macht Kaspress-Knödel: Lebensgefahr!

Beinahe ums Leben gekommen wäre ein 70-Jähriger im oö. Innviertel – und das nur, weil er sich Kaspress-Knödel gemacht hat.

Von einem kuriosen Lebensrettungs-Einsatz berichtet die Feuerwehr Andorf (Bez. Schärding) in Oberösterreich: Zusammen mit ihren Kollegen von zwei weiteren Feuerwehren mussten sie am Donnerstag anrücken, weil sich ein 70-Jähriger Kaspress-Knödel machen wollte.Laut Feuerwehr wollte er sich die Knödel am Herd anrösten (seine Frau war nicht daheim). Aus noch unbekannten Gründen kippte der Mann um – schlug mit dem Kopf am Boden auf und war bewusstlos.Das die Herdplatte noch an war und die Pfanne mit dem Öl bereits draufstand, kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Außerdem hätten die im Haus installierten Rauchmelder angeschlagen, so die Feuerwehr.Ein Passant sah und hörte das – und verständigte sofort die Einsatzkräfte.Die Feuerwehren verschafften sich schnell Zugang, konnten den Mann dann rasch ins Freie tragen. Gerettet! Per Rettungs-Helikopter kam er dann ins Krankenhaus.Mit einem großen Ventilator durchlüfteten die Feuerwehren dann das Haus, nachdem sie die Pfanne vom Herde genommen und diesen ausgeschaltet hatten. Eine Stunde dauerte etwa der Einsatz.Fotos davon postete die Feuerwehr Andorf auf ihrer Facebook-Seite:Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook