Mann mit internationalem Haftbefehl in Wien gefasst

In Favoriten klickten am Dienstag für einen 28-jährigen Polen die Handschellen. Gegen den Mann lag ein internationaler Haftbefehl vor.

Festnahme am Dienstag gegen 9.30 Uhr in der Laaer-Berg-Straße im 10. Wiener Gemeindebezirk.Die Beamten der Zielfahndung des Landeskriminalamtes Wien schnappten einen 28-Jährigen aus Polen, der per internationalem Haftbefehl gesucht wurde.Nach dem Mann wurde laut Polizei wegen "Beharrlicher Verfolgung, Körperverletzung, Urkunden-Unterdrückung und Lenken eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss" gefahndet.Der 28-jährige Pole wurde nach seiner Festnahme in eine Justizanstalt überstellt.