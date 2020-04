Mann nach Prozess mit Schlagringen verprügelt

Ein Streit zwischen indischen Lieferfirmen endete mit einem üblen Angriff. Zwei Männer überfielen Harpreet S. und richteten ihn mit Schlagringen übel zu. Ein Zeuge sah die Tat.

Nach Prozess kam es zur Verfolgungsjagd

In Wien-Favoriten kam es zum "Unfall"

Dreiste Täter beschuldigten das Opfer

Roman Tenschert vertritt das Opfer

Schon länger gab es Konflikte unter den konkurrierenden Zustell-Unternehmen. Des öfteren landeten solche Auseinandersetzungen auch vor Gericht. So auch am 16. Jänner letzten Jahres, doch dann geriet die Situation außer Kontrolle.Gerade erst wurde das spätere Opfer Harpreet S. im Prozess freigesprochen. "Immer wieder muss ich mich gegen üble Vorwürfe der zwei Männer wehren", berichtete der indisch-stämmige Familienvater gegenüberDrinnen hatten die beiden zum wiederholten Male behauptet, er hätte sie bedroht – sie blitzten aber einmal mehr vor dem Richter ab.Draußen vor dem Gebäude beschlossen sie dann, dass der Richterspruch diesmal nicht das letzte Wort in dieser Causa sein sollte. Sie schworen Rache und nahmen die Verfolgung auf.Mit dem Auto fuhren sie stundenlang hinter dem Lieferwagen von Harpreet S. hinterher, der weiter seine Arbeit machte.Auf einer Kreuzung in Wien-Favoriten überschlugen sich dann die Ereignisse: Rückwärts crashten die beiden Inder gegen den weißen Kastenwagen des Opfers, stiegen aus und prügelten wie wild mit Schlagringen bewaffnet auf es ein. Mit schweren Kopfverletzungen musste Harpreet S. im Spital verarztet werden. Seither fürchtet er sich vor einer erneuten Eskalation.Doch damit nicht genug, behaupteten die Schläger nachher, der Vorfall sei ein normaler Auffahrunfall gewesen. Sie beschuldigten sogar das Opfer, den Crash verursacht zu haben.Doch die Kopfwunden und der unwahrscheinliche "Zufall", dass sich die Kontrahenten genau am Tag der Gerichtsverhandlung auf exakt jener Kreuzung "trafen", sprach dagegen. Schlussendlich ließ auch ein Zeuge die dreiste Lüge auffliegen.Inzwischen soll er ebenfalls bedroht worden sein.Top-Anwalt Tenschert nahm sich der Sache an und ließ die Angreifer für den Schaden blechen.An einen vergleichbaren Fall kann er sich nicht erinnern und er sagt: "Ich hoffe die Schläger werden nun endgültig zur Rechenschaft gezogen."