Mann nach mysteriöser Parkpanne schwer verletzt

In Göttlesbrunn (Bezirk Bruck) wurde ein Lkw-Lenker (57) schwer verletzt, nachdem ein anderer (65) beim Einparken sein Fahrzeug touchiert hatte.

Zu einem schweren Unfall, der Polizei und Gericht noch länger beschäftigen könnte, kam es am späten Montagabend gegen 21:40 Uhr auf einem Lkw-Parkplatz im Gemeindegebiet von Göttlesbrunn-Arbesthal.Ein 65-jähriger Ungar wollte seinen Sattelschlepper rückwärts einparken, dürfte dabei den stehenden Lkw eines 57-jährigen Rumänen touchiert haben. Der 57-Jährige bemerkte den Unfall, sprang sofort aus seinem Lkw und lief zur Fahrertüre des Ungarn.Während der 65-Jährige versucht haben dürfte, sich erneut einzuparken, soll der 57-Jährige die Fahrertüre des rollenden Lkw geöffnet haben. Dann wurde es hektisch, der 57-Jährige soll vom Trittbrett abgerutscht sein und wurde vom linken Vorderreifen des Sattelschleppers erfasst.Unabhängig davon, ob sich der Unfall tatsächlich so zugetragen hat, wie vom Lenker berichtet, hatte das Ganze für den 57-Jährigen böse Folgen. Er wurde schwer verletzt und musste nach der Versorgung vor Ort mit dem Notarzthubschrauber in das Wiener AKH geflogen werden.