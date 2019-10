Mann nach Unfall schwer verletzt im Wrack gefangen

Ein Unfall mit drei Autos forderte am Montagabend in Haag (Bez. Amstetten) zwei Schwerverletzte und einen Leichtverletzten.

Auf einen heftigen Unfall gegen 19:35 Uhr auf der B42 bei Gstetten (Gemeinde Haag) folgte am Montagabend ein Großeinsatz. Vier Feuerwehren, drei Rettungsteams, Notarzt und Polizei rückten zur Menschenrettung aus.Aus noch unbekannter Ursache waren drei Autos ineinander gekracht, wobei ein Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. In Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz wurde der Mann von der Feuerwehr mittels hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit und intensivmedizinisch versorgt.Insgesamt wurden vom Roten Kreuz drei Beteiligte ins Krankenhaus gebracht. Neben dem Eingeklemmten wurde eine weitere Person schwer verletzt, die dritte leicht. Nach der polizeilichen Freigabe wurden zwei Autos mit Totalschaden von den Feuerwehren geborgen und die Unfallstelle geräumt.Die B42 musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden. Die Unfallursache wird von der Polizei ermittelt.