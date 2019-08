Mann schlägt Ehefrau und Stiefsohn (17) ins Gesicht

Die Wiener Polizei musste am Montag zu einem Familienstreit am Margaretengürtel ausrücken. Dort bedrohte und schlug ein 40-Jähriger seine Frau und deren Sohn.

Im Zuge eines Familienstreits in einer Wohnung am Margaretengürtel ist am Montag ein 40-Jähriger nach zweifacher Körperverletzung und schwerer Nötigung festgenommen worden. Das teilte die Landespolizeidirektion Wien am Dienstag mit.Vor dem Eintreffen der Polizei soll der Beschuldigte seinem Stiefsohn (17) einen Schlag in das Gesicht versetzt und ihn mit einem Brotmesser bedroht haben. Als die Ehefrau schlichtend eingreifen wollte, versetzte der Nigerianer auch der 37-Jährigen mehrere Schläge ins Gesicht.Beide Opfer wurden durch die Attacken leicht verletzt. Gegen den 40-Jährigen wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen.(red)