Mann schlägt und bedroht Freundin mit Messer

In Kärnten hat ein 29-jähriger Mann am Donnerstagabend seine Freundin und einen Bekannten mit einem Messer bedroht.

Polizeieinsatz am Donnerstagabend in Kärnten: Ein 29-jähriger Mann hat seine Freundin und einen Bekannten mit mehreren Messern bedroht. Die Frau wurde verletzt.Die Tat ereignete sich in der Wohnung des Mannes. Seine Freundin und ein Bekannter waren gleichzeitig anwesend. Der Mann begann zunächst seine Freundin zu schlagen, dann bedrohte er sie und den ebenfalls anwesenden Bekannten mit mehreren Messern.Die Frau konnte schließlich per Handy eine Freundin alarmieren, die die Polizei einschaltete. Die Beamten sprachen ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den mutmaßlichen Täter aus.Er wurde zusätzlich festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Die Frau wurde bei der Tat unbestimmten Grades verletzt. Die Polizei ermittelt.