Mann schlug Friseurfenster mit Radkreuzschlüssel ein

Ein 32-jähriger Syrer wollte sich seine Friseurutensilien holen, schlug in Gmünd kurzerhand das Schaufenster des Friseurgeschäfts seines ehemaligen Arbeitgebers ein.

Mit Brachialgewalt wollte sich ein Mann sein Friseur-Werkzeug wiederholen: Der 32-jährige syrischer Staatsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde Gmünd schlug am Samstag gegen 13.15 Uhr mit einem Radkreuzschlüssel das Schaufenster des Friseurgeschäftes seines ehemaligen Arbeitgebers in Gmünd ein, um sich seine im persönlichen Besitz befindlichen Friseurutensilien zu holen. Seine Lebensgefährtin, eine 26-jährige Syrerin, war ihm dabei behilflich.Die von Zeugen verständigte Polizei konnte die Verdächtigen noch am Tatort auf frischer Tat ertappen. Die Verdächtigen werden bei der Staatsanwaltschaft Krems auf freiem Fuß angezeigt.