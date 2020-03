Mann schlug zuerst auf Frau, dann auf Beamte ein

Am späten Sonntagnachmittag sah eine Streife in der Favoritenstraße einen Mann, der auf eine Frau einschlug. Als sie eingriffen, wurden auch die Beamten attackiert.

Körperverletzung und Widerstand in Wien-Wieden. Am Sonntag wurden Polizeibeamte Zeugen einer Körperverletzung. Um 18.35 Uhr bemerkte die Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Taubstummengasse auf der Favoritenstraße einen Mann, der auf eine Frau (41) einschlug.Der 55-Jährige wurde festgenommen, attackierte dabei aber einen Beamten mit dem Ellbogen im Kopfbereich. Anschließend ließ er sich fallen, wodurch auch der Polizist zu Sturz kam und sich eine Knieverletzung zuzog. Er konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Der Tatverdächtige befindet sich derzeit in Haft.