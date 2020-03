Mann schneidet Baum um, dieser fällt auf Auto

Unglücklicher Vorfall in Gerasdorf bei Wien: Ein Mann schnitt zu Hause einen Baum um, dieser fiel auf ein geparktes Auto.

Ungewöhnlicher Einsatz für die Silberhelme in Gerasdorf bei Wien am Dienstag gegen 16 Uhr: Die Feuerwehr war alarmiert worden, weil ein Baum auf ein Auto gestürzt war.Der Baum war beim Umschneiden so unglücklich gefallen, dass er auf ein geparktes Auto stürzte. Die Feuerwehr rückte mit acht Kameraden und Kran an, Baum und Fahrzeug wurden geborgen, der Schaden am Pkw ist erheblich.