08.04.2020 15:02 Mann schnitt sich mit Motorsäge in Bein

Symbolfoto eines Christophorus-Hubschraubers im Wald. Bild: Einsatzdoku.at

Schwerer Forstunfall am Mittwoch in Heldenberg (Bezirk Hollabrunn): Ein 66-Jähriger schnitt sich beim Arbeiten in den Unterschenkel, wurde ins Spital geflogen.