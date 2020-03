Mann singt Nazilieder – Polizist durch Spritze verletzt

Die Ungargasse auf Höhe des Sünnhofes in Wien-Landstraße

Am Montagabend alarmierten Zeugen die Wiener Polizei, nachdem ein Mann in einem Lokal im Bereich der Ungargasse randaliert und NS-Parolen und -Lieder skandiert haben soll.

Der Beschuldigte, ein 60 Jahre alter Österreicher, konnte gegen 20 Uhr von der Exekutive in einer S-Bahn-Garnitur in einem nahen Bahnhof in Wien-Landstraße angehalten werden.Hierbei zeigte sich der Mann gegenüber den Beamten aggressiv und versuchte, sie mit Tritten und Schlägen zu verletzen. Er musste unter Anwendung zielgerichteter Körperkraft von weiteren Tätlichkeiten abgehalten werden.Dabei schimpfte das mutmaßliche NS-Kehlchen nicht nur wie ein Rohrspatz, sondern hielt sich auch mit weiterem nationalsozialistischen Gedankengut zurück. Deshalb wurde von den Polizeibeamten die Festnahme gegen den 60-Jährigen ausgesprochen.Bei der folgenden Personsdurchsuchung wurde ein Beamter durch eine abgebrochene Spritzennadel verletzt.