Mann stahl Behinderter Geld aus ihrem Rollator

Das wohl hilfloseste Opfer suchte sich ein Dieb am 27. September in Deutsch-Wagram aus: Er stahl einer gehbehinderten Pensionistin mehrere Tausend Euro aus dem Korb ihres Rollators.Das Bargeld hatte sie unmittelbar zuvor in einer Bankfiliale behoben, der Mann dürfte das mitbekommen haben. Die Polizei sucht den Mann nun via Fotofahndung. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Deutsch-Wagram unter der Telefonnummer 059133-3203 erbeten.