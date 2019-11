Mann stahl bei Raststation mit Trick Geld aus Autos

Seit Monaten stahl ein Algerier (46) bei der Raststation Steinhäusl bei der Westautobahn Geld aus Autos, sitzt nun im St. Pöltner Häfn.

Ein vorerst unbekannter Täter stahl vom 22. Dezember 2018 bis zum 26. Oktober 2019 zumindest fünf Mal Bargeld und eine Digitalkamera aus vermeintlich versperrten Autos und versuchte dies bei drei weiteren Fahrzeugen.Dabei soll er sein eigenes Fahrzeug jeweils auf einem Mitarbeiterparkplatz auf dem Areal einer Autobahnraststation im Gemeindegebiet von Steinhäusl (Bezirk St. Pölten-Land) abgestellt haben. Anschließend soll er sich zu den Autos seiner Opfer gestellt haben und täuschte vor, dass das unmittelbar daneben geparkte Fahrzeug seines wäre.Während die Opfer ihre Fahrzeuge mittels Funkfernbedienung versperrten, soll er jeweils eine der hinteren Türen einen Spalt geöffnet und zur Ablenkung mit seinem Handy hantiert haben. Als die Opfer in dem Glauben, dass ihre Fahrzeuge verschlossen seien, weggingen, dürfte der Dieb dann zugeschlagen haben.Am 26. Oktober konnte ein 46-jähriger algerischer Staatsbürger von Bediensteten der KriPo Niederösterreich auf frischer Tat erwischt werden, als er erneut einen derartigen Einbruch auf dem Areal der Raststation versuchte.Der Beschuldigte wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten in die Justizanstalt St. Pölten gebracht. Bei seiner Einvernahme zeigte er sich nicht geständig. Es entstand ein Gesamtschaden in der Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages.Seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich wird aus gegebenem Anlass geraten, nach dem Versperren des Fahrzeuges nochmals per Türgriff zu überprüfen, ob das Fahrzeug auch wirklich versperrt ist.