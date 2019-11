Mann stahl Frau (73) die Geldbörse aus der Tasche

In Klosterneuburg stahl ein Mann einer 73-Jährigen die Geldbörse, hob mit der Bankomatkarte mehrere tausend Euro ab. Wer erkennt den Dieb?

Ein bislang unbekannter Täter stahl am 27. Juni zwischen 10 Uhr und 10:30 Uhr die Geldbörse einer 73-jährigen Einheimischen. Die Frau war gerade dabei gewesen, Lebensmittel im Stadtgebiet einzukaufen, als sich der Dieb an der Handtasche bedient hatte.Anschließend behob der unbekannter Täter einen mittleren vierstelligen Eurobetrag vom Konto des Opfers. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg fahndet die Polizei nun via Aufnahme aus der Überwachungskamera der Bank (oben) nach dem Mann. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Klosterneuburg unter der Telefonnummer 059133-3220 erbeten.