10.12.2019 20:22 Mann steckte 90 Minuten mit Beinen in Schneefräse

Der Mann geriet in die laufende Schneefräse. Bild: picturedesk.com/APA - Symbolfoto

Am Dienstag ereignete sich in Fontanella (Vbg. ein schwerer Arbeitsunfall. Ein 50-Jähriger geriet mit den Beinen in das Schleuderrad einer Schneefräse.