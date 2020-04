Mann steht 45 Minuten im McDonald's-Stau in Wien

Die Burger vom Mäci scheinen den Österreichern besonders abgegangen zu sein. Seit der Wiedereröffnung staut es sich in ganz Wien zu den diversen McDrive-Einfahrten.

Seit die Türen der McDonald's-Filialen wieder geöffnet haben, scheint der Ansturm nicht abzubrechen. So auch am Dienstagnachmittag um 18.42 Uhr in der Triester Straße in Wien-Favoriten."Ich warte schon seit 45 Minuten und bin aber noch 700 Meter vom McDonald's entfernt", schreibt ""-Leserreporter Maximilian. Im Anhang schickt er ein Foto vom Stau mit, in dem er sich wegen der langen Schlange befindet.Schon am Montag stürmten die Österreicher zu den McDonald's-Filialen, um einen oder mehrere Burger zu ergattern. Eine Kundin gab sogar gleich 160 Euro aus. "Heute" berichtete