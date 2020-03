Mann sticht mehrmals auf Wiener in Donaustadt ein

Ein Mann wurde am Freitag in Wien-Donaustadt von einer Person mit mehreren Messerstichen schwer verletzt. Der Angreifer wurde von der Polizei festgenommen.

In der Quadenstraße in Wien-Donaustadt kam es am Freitag zu einem Messerangriff: Ein Mann wurde von einem Angreifer mit mehreren Messerstichen schwer verletzt.Das Opfer wurde nach einer notfallmedizinischen Erstversorgung sofort ins nächste Krankenhaus eingeliefert. Der Täter hingegen konnte von der Polizei bereits festgenommen werden. Nähere Hintergründe waren vorerst noch unbekannt. Die Polizei ermittelt.