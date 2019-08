Vor 2 ' Mann sticht Wiener bei Streit zwei Mal in den Po

Polizei-Einsatz in Wien-Margareten: Als sich zwei Männer stritten, eskalierte die Situation. Eine bekam zwei Messerstiche ab.

Ein 37-Jähriger Mann geriet am am Donnerstag um 17.50 Uhr mit seinem 35-jährigen Bekannten in Streit. Der Ältere der beiden



nahm daraufhin auf der Straße ein Messer zur Hand und stach seinem Kontrahenten zweimal ins Gesäß.



Kurze Zeit später wurde der Tatverdächtige in seiner Wohnung festgenommen. Die Polizisten konnten ebenfalls das Messer sicherstellen. Worum es in dem Streit gegangen ist, ist unklar. (zdz)