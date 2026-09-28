Polizei nimmt Dieb mit 34 Packungen Parmesan fest

Mit 34 Packungen Parmesan ist ein mutmaßlicher Dieb in Mainz von der Polizei festgenommen worden.
Der 39-jährige Mann war nach einem gescheiterten Ladendiebstahl aus einem Supermarkt geflohen und geriet so ins Visier der Bundespolizei.
Wie die dpa berichtet, fanden die Beamten bei einer Kontrolle die ungewöhnliche Beute. Laut Angaben der Polizei stammte der Parmesan jedoch nicht aus dem zuletzt betretenen Geschäft, sondern aus einem vorherigen Diebstahl in einem anderen Supermarkt.
Videoaufzeichnungen belegten, wie der 39-Jährige den Parmesan sowie eine Getränkedose einpackte und das Geschäft verließ, ohne zu zahlen.
Auf der Dienststelle konnte der Mann eindeutig als Tatverdächtiger identifiziert werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.