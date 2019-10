Mann stirbt bei Motorrad-Unfall in Klosterneuburg

Tragödie am Donnerstagabend in Klosterneuburg: Ein 55-Jähriger touchierte mit seinem Bike den Gehsteig, stürzte. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Trauriger Unfall am Donnerstag gegen 18 Uhr auf der Albrechtsstraße in Klosterneuburg (Bezirk Tulln): Ein 55-Jähriger war mit seinem Bike Richtung Kritzendorf unterwegs, als er kurz nach der Volksschule plötzlich den Gehsteig touchierte.Der Mann stürzte vom Motorrad, verletzte sich dabei offenbar so schwer, dass die alarmierten Rettungskräfte nichts mehr für ihn tun konnten.Der 55-Jährige aus dem Bezirk Tulln verstarb noch vor Ort. Die Albrechtsstraße war für die Dauer des Rettungseinsatzes – rund 1,5 Stunden – gesperrt.