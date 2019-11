Mann stürzt in eigenem Garten in Lavaröhre – tot

Ein älterer Mann aus Hawaii ist am Montag tot auf seinem eigenen Grundstück gefunden worden. Er war auf tragische Weise ums Leben gekommen.

Schon mehrere Tage lang hatte niemand etwas von dem Mann aus Hilo auf der Insel Hawaii gesehen oder gehört. Als Polizisten am Montag gegen 8.30 Uhr morgens nach einer Vermisstmeldung auf dem Grundstück des älteren Herren Nachschau hielten, machten sie eine tragische Entdeckung.Der Abgängige war wortwörtlich vom Erdboden verschluckt worden. Offenbar war der Mann beim Spaziergang in seinem Garten durch das Erdreich gebrochen und in eine darunterliegende, bislang verborgene Lavaröhre gestürzt. Jede Hilfe kam zu spät.Erst mit Hilfe der Feuerwehr konnte der Leichnam aus etwa 7 Meter Tiefe geborgen werden. Eine Obduktion bestätigte die Vermutung, dass der Mann bereits bei seinem Sturz tödliche Verletzungen erlitten hatte. Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden.Lavaröhren sind Höhlen, die bei einem Vulkanausbruch durch Ströme von dünnflüssiger Lava gebildet werden. Weil das Gestein am Rand und Oberfläche schneller erstarrt, bilden sich Hohlräume. Die Decken solcher Röhren können später durch Erosion geschwächt werden und teilweise einstürzten. Oft werden sie von Vegetation überwuchert.