Mann stürzt von Balkon, dann über steiles Gelände

Am Sonntag ereignete sich in Kitzbühel ein schwerer Unfall. Ein 27-jähriger Mann stürzte zuerst vom Balkon über ein felsdurchsetztes Gelände, danach über ein steiles Schneefeld ab.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 15:50 Uhr in Kitzbühel. Der 27-jährige Österreicher und sein Bekannter hatten sich in einer Skihütte am Kitzbüheler Horn mit deren Besitzern getroffen. Die Hütte war zu dem Zeitpunkt für den Normalbetrieb geschlossen.https://goo.gl/maps/3EK739Zo2oPMBxKx5Zuerst fiel der 27-Jährige aus bisher unbekannter Ursache über das Holzgeländer des Balkons ca. vier Meter ein steiles felsdurchsetztes Gelände hinunter. Danach stürzte er ca. 45 Meter über ein steiles Schneefeld ab.Dabei zog sich der Mann ein Schädel-Hirn-Trauma und schwere Rissquetschwunden sowie Prellungen zu. Zeugen setzten einen Notruf ab. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber geborgen und in das Krankenhaus St. Johann geflogen. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist nicht bekannt.