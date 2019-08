Mann stürzt vor S-Bahn in Wien-Mitte: Lebensgefahr

Symbolfoto Bild: Kein Anbieter/Sabine Hertel

Ein Wiener stürzte am Samstag gegen 13.20 Uhr am Bahnhof Wien Mitte auf die Gleise und wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Am Samstagnachmittag kam es am Bahnhof Wien Mitte zu einem großen Rettungseinsatz. Eine Person stürzte laut ersten Informationen auf die Gleise und wurde schwer verletzt.



Die Wiener Berufsrettung war mit mehreren Teams vor Ort und versorgte den Mann notfallmedizinisch. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.



Zugverkehr in Wien beschränkt möglich







Zwischen Wien Praterstern und Wien Rennweg sind Zugfahrten derzeit nur eingeschränkt möglich. Es kommt zu vereinzelten Zugausfällen und Verspätungen bis zu 20 Minuten.



Die ÖBB appelliert an die Fahrgäste sich an die Lautsprecherdurchsagen und Monitoranzeigen am Bahnsteig zu halten. (zdz)