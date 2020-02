Mann stürzte in Künette, brach sich Oberschenkel

In Waldenstein (Bezirk Gmünd) musste die Feuerwehr am Mittwoch einen schwer verletzten 67-Jährigen aus einer Künette bergen.

Am Mittwoch gegen 14 Uhr stürzte ein 67-Jähriger aus der Gemeinde Waldenstein auf seinem Anwesen in eine von ihm selbst gegrabene Künette und zog sich dabei einen Oberschenkelhalsbruch zu.Er schaffte es selbst aufgrund der schweren Verletzung nicht mehr nach oben, weshalb die Feuerwehr zur Hilfe kam. Die Florianis bargen den Mann aus der Künette, er wurde vom Notarzt versorgt und anschließend in das Krankenhaus Horn eingeliefert.