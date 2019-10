Mann versuchte, Eltern mit Kabel zu strangulieren

Der psychisch kranke Sohn soll am Wochenende auf seine Eltern losgegangen sein. Er sitzt jetzt in der Justizanstalt St. Pölten.

Mit einem Stromkabel soll ein 33-Jähriger am Wochenende versucht haben, seine Eltern zu strangulieren. Ein Polizeieinsatz war die Folge. Das berichtet der "Kurier".Bereits zuvor soll es zu Streitereien zwischen den Eltern und dem Sohn aus dem Bezirk Amstetten gekommen sein, am Samstag soll er schließlich mit einem Kabel auf Mutter und Vater losgegangen sein.Der 33-Jährige wurde verhaftet und sitzt nun in St. Pölten in Haft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.