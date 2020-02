14.02.2020 12:06 Mann versuchte Mäderl (1) von Dreirad zu treten

Das Mäderl fuhr gerade mit einem Dreirad, als sie von einem Mann attackiert wurde. Bild: iStock/Symbolbild

Ein 43-Jähriger wollte am Donnerstag in Tirol eine Einjährige von ihrem Dreirad treten. Das Mädchen blieb zum Glück unverletzt, der Angreifer wurde in eine Justizanstalt gebracht.