17.02.2020 16:29 Mann von Baum getroffen und schwer verletzt

Symbolfoto eines Christophorus-Hubschraubers. Bild: Einsatzdoku.at

Heftiger Forstunfall am Montag in Hollenstein an der Ybbs: Ein 41-Jähriger wurde unter einem Baum begraben, musste ins Spital geflogen werden.