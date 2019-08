Vor 36 ' Mann von Baumstamm tödlich getroffen

Landwirt bei Forstarbeiten von Baum getroffen. Bild: Kein Anbieter/iStock (Symbolbild)

Tödlicher Forstunfall im Bezirk Gmünd: Beim Verladen von Holzstämmen wurde ein Mann am Kopf getroffen, er starb alleine im Wald.

Tragödie am Dienstag um 16 Uhr im Bezirk Gmünd: Am Nachmittag ereignete sich in einem Waldstück im Gemeindegebiet von Unserfrau-Altweitra ein tödlicher Forstunfall.



Ein 78-Jähriger aus der Gemeinde Hoheneich dürfte sich beim Verladen von abgeholzten Baumstämmen auf einen Forstwagen tödliche Verletzungen am Kopf zugezogen haben. Der 78-Jährige befand sich zum Unfallzeitpunkt alleine im Wald. Hinweise auf Fremdverschulden konnten bislang nicht festgestellt werden, die Ermittlungen laufen.



(Lie)