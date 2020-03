Mann von Klaus Wowereit nach Corona-Infektion tot

Der Partner des früheren Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit ist nach einer Corona-Infektion gestorben. Er litt bereits an einer Lungenkrankheit.

Jörn Kubicki, langjähriger Partner des ehemaligen Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit ist gestorben. Der 54-Jährige litt bereits seit längerem an der schweren Lungenkrankheit COPD, nun kam eine Infektion mti dem Coronavirus hinzu. Kubicki starb an Herzversagen, berichtet die "Bild am Sonntag".Die Zeitung erfuhr die Nachricht aus dem Freundeskreis des Paares. Kubicki erzählte vor ein paar Wochen bei einem seiner letzten öffentlichen Auftritte: "Ich habe COPD, kann kaum noch einen Fuß vor den anderen setzen."Fast 30 Jahre waren Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (66) und der Neurologe ein Paar.