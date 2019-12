Mann wollte Schildkröten in eiskalten Fluss werfen

In Deutsch-Brodersdorf (Bezirk Baden) wollte ein Mann zwei junge Schildkröten im Fluss entsorgen, wurde dabei aber erwischt.

Ein vermeintlicher Tierquäler dürfte vor kurzem auf frischer Tat ertappt worden sein: Zwei Damen waren in Deutsch-Brodersdorf (Gemeinde Seibersdorf) nahe der Leitha mit dem Hund spazieren, als der Vierbeiner plötzlich auf etwas aufmerksam wurde und zu bellen begann.Es handelte sich um einen Mann, der gerade dabei gewesen sein dürfte, etwas in den Fluss zu werfen. Aufgeschreckt durch das Trio ließ er von dem Vorhaben ab und flüchtete. Die Damen näherten sich daraufhin der Stelle und entdeckten ein kleines Plastikgefäß, in welches zwei Wasserschildkröten gepfercht waren. Vermutlich wollte der Mann die Tiere in den Fluss werfen.Für die noch jungen Tiere hätte das bei den frostigen Temperaturen wohl den Tod bedeutet. Die Damen brachten die beiden Reptilien zum Wiener Tierschutzverein (WTV) nach Vösendorf. Dort wurden die Schildkröten tierärztlich untersucht. Sie haben die Strapazen wohlbehalten überstanden und sind nun im Kleintierhaus des WTV untergebracht, wo sie fachkundig betreut werden und auf liebevolle Menschen warten.Es handelt sich um Gelbbauch-Schmuckschildkröten (auch Gelbwangen-Schmuckschildkröten genannt), eine sehr bekannte Schildkrötenart, die gemeinhin als „klassische Wasserschildkröte" bezeichnet wird. Die Tiere stammen ursprünglich aus den USA, sind in freier Wildbahn etwa in Virginia oder Florida in ruhigen Gewässern anzutreffen.Der WTV appelliert daher an potenzielle Interessenten, sich diesen Schritt, wie bei jedem anderen Haustier auch, sehr sorgsam zu überlegen. Tiere bei Nichtgefallen und dergleichen einfach ihrem Schicksal zu überlassen und sie auszusetzen, stellt nicht nur eine strafbare Handlung dar, sondern verursacht auch massives Tierleid und ist eine menschlich höchst verwerfliche Tat.